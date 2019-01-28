«دبي للسياحة» تلغي شرط مندوبي الشركات لإنجاز المعاملات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق المتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر.

وأصبح بإمكان الفنادق والشركات السياحية بما فيها وكلاء السياحة والسفر ومنظمو الجولات السياحية والفعاليات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني ل«دبي للسياحة»، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير الوقت وتخفيض تكاليف التشغيل.

وكان القرار السابق ينص على انه لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً لديها ويحمل بطاقة مندوب. وكانت الدائرة تستوفي مبلغ 1000 درهم عند قيد المندوب في الجدول، ومثلها عند تجديد القيد، وتكون الشركات المخالفة عرضة لدفع الغرامات.

وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في (دبي للسياحة): «يتماشى قرار إلغاء الشرط المسبق لإجراء المعاملات الرسمية في (دبي للسياحة) مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، ويتوافق كذلك مع استراتيجية المعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي».

وجاء الإجراء الجديد في أعقاب إلغاء شرط سابق من الشروط التنظيمية المطلوبة من شركات الخدمات السياحية لتقديم ضمان بنكي قبل الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وكانت (دبي للسياحة) قد قدمت خلال العام الماضي 3 مبادرات تتوافق مع برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي الذي يهدف إلى دعم نمو الأعمال في دبي، والتي تضمنت استقطاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة دبي، ونظام اقتسام الوقت لتطوير سوق منظمة لسياحة العطلات بجودة عالية، وتعزيز قطاع السياحة البحرية الترفيهية لاستقبال المزيد من اليخوت الفاخرة.