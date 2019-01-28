292 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 292 مليون درهم؛ وشهدت أمس تسجيل 86 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 58 مليون درهم و 74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في ورسان الثانية تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وبالنسبة لعدد المبايعات، سجلت منطقة وادي الصفا 7مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفره 2،مبايعتين ب 3 ملايين درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين.

وسجلت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا ثم مبايعة ب 4 ملايين في منطقة الوصل.

وتصدرت «الخليج التجاري»، المناطق في مبايعات الشقق والفلل وسجلت 17 مبايعة ب 17 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى 6 مبايعات ب مليوني درهم وثالثة في الثنية الأولى 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين .

وسجلت الرهون 146 مليون درهم منها 11 رهن أراضٍ بقيمة 111 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم .وام