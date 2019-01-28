إنجاز تسويات «اقتصادية قناة السويس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش مع المهندس محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة «الدرادو»، اتفاق تسوية على مساحة 750 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لها في منطقة العين السخنة. وقال مميش إن الهيئة ترسخ لمبدأ التسوية الودية مع المستثمرين المحليين؛ لحرصها على دفع عجلة الاستثمار.

وبتلك التسوية ستكون المنطقة قد انتهت من التسويات مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية .