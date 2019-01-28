شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تسويات «اقتصادية قناة السويس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش مع المهندس محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة «الدرادو»، اتفاق تسوية على مساحة 750 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لها في منطقة العين السخنة. وقال مميش إن الهيئة ترسخ لمبدأ التسوية الودية مع المستثمرين المحليين؛ لحرصها على دفع عجلة الاستثمار.
وبتلك التسوية ستكون المنطقة قد انتهت من التسويات مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية .
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز تسويات «اقتصادية قناة السويس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.