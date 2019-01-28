«عقارات دبي» تنتظر الإفراج عن 4 قوانين جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يترقب العاملون في السوق العقاري المحلي في دبي إصدار 4 قوانين جديدة ستكون بمثابة النسخة المكملة للقاعدة التشريعية المعمول بها في الوقت الراهن، وهذه القوانين هي: الملكية المشتركة، وقانون الإيجارات، وقانون الصناديق الاستثمارية العقارية والرهن العقاري.

ورأى عاملون في صناعة العقار أن الإسراع في إصدار هذه القوانين من شأنه خدمة المرحلة الراهنة والمستقبلية، نظراً لدور القوانين في حماية وصون مصالح شتى الأطراف المعنية وتعزيز متانة القاعدة القانونية والتنظيمية للقطاع.

ويخضع الاستثمار العقاري في إمارة دبي لمجموعة متكاملة من التشريعات العقارية التي تشكل ضمانة لحماية حقوق المستثمرين العقاريين وتبين حقوق والتزامات جميع الأطراف، وهو ما يؤكد أن حكومة دبي ممثلة ب«دائرة الأراضي والأملاك» حريصة في الحفاظ على حقوق المستثمرين وتقف باستمرار على أحدث المستجدات في هذا القطاع، لمواكبة التطورات، ووضع الحلول الاستباقية.

تقييم العقارات حصراً عبر التطبيق الإلكتروني من 3 فبراير

أخطرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، ذراع التنظيم العقارية التابعة ل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، جميع مكاتب المقيمين العقاريين العاملين في السوق المحلي البدء باستخدام التطبيق الذكي «تقييمي» لجميع معاملات التقييم اعتباراً من تاريخ 3 فبراير/‏ شباط 2019.

وأكدت «التنظيم العقاري»، في تعميم اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، على أن جهود التحول الإلكتروني التي تبذلها «أراضي دبي» تأتي من منطلق تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات والتحول الذكي للخدمات المقدمة في القطاع العقاري.

وأوضحت «أراضي دبي» أن «تقييمي» سيكون إحدى المنصات الذكية التي توفرها «ريرا» للربط بين المقيمين ومتعامليهم.