شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب الطائرات في الصين 1.6 مليار بحلول 2037 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أمس الأحد نمو سوق الطيران المدني الصيني، بحيث يصل عدد الركاب إلى 1.6 مليار راكب بحلول عام 2037.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة«شينخوا» عن المدير العام للاتحاد الكسندر دي جونياك القول إن الاتحاد يتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للطيران المدني بحلول عامي 2024 و 2025، ويشار إلى أن الصين تعد الآن ثاني أكبر سوق طيران مدني في العالم.
وقال دي جونياك لشينخوا خلال زيارته لبكين«الصين تصبح حالياً لاعباً مؤثراً في قطاع الطيران المدني دولياً، وسلطات الطيران المدني الصينية تعد قوة رئيسية في تعزيز القطاع».
ويذكر أن مطارات الصين تعاملت مع 610 ملايين راكب عام 2018. (د ب ا)
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