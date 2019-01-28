«سيدات أعمال عجمان» ينظم «استراتيجيات التسويق الرقمي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة تدريبية بعنوان «استراتيجيات التسويق الرقمي» بالتعاون مع معهد المهند للتدريب وذلك في فندق عجمان سراي، وقدم ورشة العمل التدريبية الدكتور أمين علي مدرب ومستشار إعلام وتسويق. حضر الورشة إيمان السوم عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال وعدد من رواد ورائدات الأعمال، وتهدف الورشة إلى تعريف الحضور بمفاهيم التدريب الحديثة والمهارات الخاصة باستخدام التسويق الرقمي ومهارات تخطيط الحملات الإعلانية الإلكترونية. تناولت الورشة التدريبية المفاهيم والإحصائيات الخاصة بالتسويق الرقمي والاستراتيجيات والأثر العائد من الحملات الإعلانية والتسويق الرقمي. وأكدت عبير الفرج، أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تنفيذ خطة عمل لتنظيم جملة من الدورات والورش التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال بالتعاون مع شركاء المجلس الاستراتيجيين.

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