«مركز دبي المالي العالمي» يحتضن 2000 شركة و23 ألف موظف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفالاً بمرور 15 عاماً على تأسيسه، كشف مركز دبي المالي العالمي النقاب عن «منطاد مركز دبي المالي العالمي»، في مبادرة تهدف إلى تجسيد رحلة النمو التي شهدها المركز منذ انطلاقته في عام 2004، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما ترمز المبادرة إلى الجهود المتواصلة للمركز لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال ريادة التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع المالي.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: قطع مركز دبي المالي العالمي شوطاً كبيراً خلال الخمسة عشر عاماً التي مضت على تأسيسه، حققنا خلاله العديد من الإنجازات التي يعود الفضل الكبير فيها لعملائنا الذين رافقونا طوال هذه الرحلة. وإننا اليوم في غاية الاستعداد للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو، مدعومين بمجتمعنا المكوّن من أكثر من 23 ألف موظف ويضم أكثر من 2000 شركة، لنحقق معاً سجلاً جديداً من النجاحات في السنوات الخمس عشرة القادمة، وما بعد.

وستدير شركة «بالون أدفنتشرز الإمارات» عمليات تشغيل «منطاد مركز دبي المالي العالمي»، ليستمتع عملاء المركز وعامة الناس بتجربة لا تنسى والتحليق مع الصقور فوق الكثبان الرملية في دبي، ومن ثم تناول وجبة الفطور ضمن بوفيه وسط أجواء صحراوية ساحرة.