84 % من الشركات: أماكن العمل المرنة تستقطب أفضل المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة حديثة أجرتها International Workplace Group - المجموعة الأم للشركات الرائدة في توفير أماكن العمل ومنها شركة Regus - أن قادة الأعمال ومديري الموارد البشرية فيالإمارات يُعيدون النظر في الاستراتيجيات العقارية للمكاتب بما يتماشى مع متطلبات أفضل المواهب.

والدراسة جزء من دراسة عالمية شاملة تستند إلى وجهات نظر لأكثر من 18000 موظف في 96 شركة، حيث كشفت أن 84% من الشركات تؤمن بأن السماح للموظفين بالعمل من أي مكان يساعد على استقطاب أفضل المواهب.

ووجدت الدراسة أيضاً أن 87% من الموظفين يفضلون خيار العمل المرن، في حين أن 91% من قادة الأعمال في الإمارات يدركون أن أماكن العمل المرنة تجعل الموظفين أكثر إنتاجية.

وقالت كاترينا مانو، نائبة الرئيس الإقليمي في مجموعة IWG: إن الميزة التنافسية للشركات لاجتذاب المواهب والاحتفاظ بها ودمجها في منظومتها من خلال إزالة القيود ضمن أماكن العمل فيها، باتت عاملاً حاسماً في النجاح.

وبحسب الدراسة، تشمل الفوائد الأخرى التي أشار إليها قادة الأعمال في الإمارات، ما يلي:

97 % يؤمنون بأن العمل المرن يساعد شركاتهم على البقاء في دائرة المنافسة.

91 % يؤمنون بأن العمل المرن يساعد شركاتهم على تعزيز الأرباح.

84 % منهم أفادوا بأنه يساعدهم على تخفيف تداعيات المخاطر.