«فنون وأضواء دبي» يجذب زوار حديقة البرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح النُصب الفنّي الفريد «فنون وأضواء دبي»، الذي تم الكشف عنه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، في إبهار الجماهير التي توافدت إلى ساحة حديقة البرج، وسط مدينة دبي، حيث أضاء هذا النُصب معالم المدينة القريبة، بما في ذلك برج خليفة، من خلال ست منحوتات فنية متحركة يتغير شكلها باستمرار تحت الأضواء المسلّطة عليها، لتقدّم عرضاً مبهراً من الألوان والانعكاسات. وقد أبدع المصمّم التقنيّ جون جوسيفاكيس المقيم في دبي هذا العمل الفني خصيصاً من أجل دبي، وذلك بالتعاون مع مصمم الإضاءة جورج تيلوس الذي يعمل في فرانكفورت وأثينا.

وأطلقت «إعمار» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» (دبي للتسوق) «حديقة وسط مدينة دبي للأضواء» في «برج بلازا».وتم تنفيذ النصب الفني «فنون وأضواء دبي» بتكليف من «دائرة السياحة»، وهو تركيب يجمع بين المرايا والأضواء الدوّارة، ويمكن مشاهدته حتى 13 فبراير/‏‏‏شباط.واستلهم النصب الفني فكرته من كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويمثل تركيب «فنون وأضواء دبي» تجسيداً لفكر صاحب السمو، وكيفية توظيف الأطياف اللونية لتغيير نمط حياتنا اليومي كمجتمع عصري ومدينة عالمية.

ويمكن لسكان وزوار «وسط مدينة دبي» أيضاً الاستمتاع حتى 27 أبريل/‏‏‏نيسان، بتجربة «متاهة سيلفانا الضوئية» المبنية من 72 لوح أكريليك بارتفاع 2.2 متر.