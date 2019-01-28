..وتدريب خريجي الهندسة في العمليات البحرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة الصير مارين، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها والمتخصصة في بناء القوارب وتصنيع أنظمة المركبات البحرية غير المأهولة، عن إطلاق برنامج تدريبي فريد من نوعه لخريجي تخصص الهندسة الإماراتيين يهدف خصيصًا إلى تعزيز الكفاءات المحلية ودفع جهود التوطين في قطاعي العمليات البحرية والدفاع.
وتركز المبادرة على الارتقاء بمهارات المواطنين الإماراتيين في إطار رؤية طويلة المدى، مع استهداف الراغبين في العمل في قطاع الروبوتات البحرية.وقالت علياء سالم الشامسي، مهندسة الشبكات: في إطار رؤية الإمارات لعام 2021، نسعى لزيادة نسبة التوطين في القطاع البحري. وتهدف شركة الصير مارين إلى رعاية ألمع العقول الإماراتية الذين يتمتعون بالشغف والالتزام والتصميم على النجاح.
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