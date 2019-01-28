«ستراتا» تسلم دفعة من أجزاء أول طائرة «بي سي 24»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سلمت «ستراتا» - المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار- الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) المزودة بمحركين، والتي تقوم بإنتاجها شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات» في سويسرا.

ويأتي تسليم الدفعة الأولى عقب توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين شركتي «ستراتا للتصنيع» و«بيلاتوس إيركرافت» على هامش فعاليات «القمة العالمية لصناعة الطيران» التي استضافتها أبوظبي في إبريل 2018. وبموجب الاتفاقية، وقع الاختيار على «ستراتا للتصنيع» لتكون المورد الوحيد في المنطقة للأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات «بي سي 24».وتم تصميم الفئة الجديدة من طائرات رجال الأعمال «بي سي 24» خصيصاً للإقلاع والهبوط في المُدرّجات غير المعبدة، مع ضمان أداء استثنائي في مجالات الطيران قصيرة المدى، ما يوفر إمكانية للوصول إلى مواقع لا يمكن بشكل تقليدي الوصول إليها عن طريق الجو. وتتكوّن الأسطح الخارجية لبطن طائرة «بي سي 24» من 25 قطعة فرعية وثانوية، وقد تم تصميمها لخفض قوة السحب على هذه الطائرة التي تعتبر أحد أهم نماذج طائرات الأعمال التي تقوم بتصنيعها «بيلاتوس إيركرافت» السويسرية.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: تندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بتوسيع قدراتنا ومحفظة أعمالنا في مدينة العين. وتمثل الشراكة الجديدة دليلاً على المصداقية والقدرات الاستثنائية التي تحظى بها «ستراتا» في صناعة الطيران؛ حيث استطاعت الشركة، وفي أقل من 10 سنوات، تعزيز شراكاتها مع 7 شركات عالمية صناعة الطائرات. وتبرهن الشراكة على الإمكانات الفائقة لشركة «ستراتا للتصنيع» وقدرتها على عقد شراكات استراتيجية متميزة، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع صناعة الطيران. ولا شك في أن العمليات التكنولوجية المتطورة لدى «ستراتا» وقدراتها المحلية المتنامية تؤكد على التزامنا الراسخ بالتركيز على مجالات ومناطق جديدة واستكشاف الفرص المجزية التي تدعم أعمالنا العالمية، وذلك من خلال توريد أجزاء متخصصة نفخر بتصنيعها في دولة الإمارات.

بدوره، قال فريدي جلارنر، نائب رئيس قسم التصنيع لدى شركة «بيلاتوس إيركرافت ليمتد»: إن تسليم الدفعة الأولى من الأسطح الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) يعكس القدرات الكبيرة لشركة «ستراتا للتصنيع» وكفاءة أدائها، خصوصاً وأن عملية التسليم تمت في غضون 8 شهور فقط من توقيع الاتفاقية إبريل 2018. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز العلاقة مع «ستراتا للتصنيع» ودولة الإمارات، وذلك بما ينسجم مع رؤية أبوظبي2030. ونؤكد أن العمل يتواصل على قدم وساق لتسليم الدفعات اللاحقة، ونخطط حالياً لإطلاق الحزمة الثانية من الأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات «بي سي 24» خلال 2019».