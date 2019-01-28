«ديار» و«بالحصا الدولية» تتشاركان لإدارة العقارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت «ديار لإدارة العقارات»، ذراع إدارة العقارات التابعة ل «ديار للتطوير»، في دبي، اتفاقية شراكة مع «بالحصا الدولية ذ.م.م»، تتولى بموجبها إدارة مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات التابعة للشركة في أبوظبي ودبي والشارقة.

في إطار الشراكة، تقدم «ديار لإدارة العقارات» مجموعة من خدمات إدارة العقارات تشتمل على خدمات التأجير والاستشارات القانونية وعلاقات الملاك وعمليات فحص العقارات وخدمات المباني، إضافة إلى خدمات استشارية لإدارة العقارات. وستوفر الشركة نقطة اتصال واحدة للتعامل مع جميع الطلبات، مما يوفر عائدات أعلى وسهولة في التواصل واستجابة فورية، ويسهم في تقليص التكاليف الإجمالية.

وقال أحمد السويدي، نائب الرئيس لإدارة العقارات في شركة «ديار»: «تتمحور إدارة العقارات حول تحسين تجربة العملاء الإجمالية ورفع قيمة العقار، وتساهم الشركة في تحسين دورة حياة المباني عبر مجموعة متكاملة من الخدمات بدءاً من عمليات الفحص والتقييم إلى إدارة المباني وغير ذلك الكثير».

وقال سعيد أحمد سيف بالحصا، العضو المنتدب في «بالحصا الدولية»: «يأتي توفير القيمة المثلى وأرقى التجارب لمستأجرينا على رأس قائمة أولوياتنا».