«تنظيم الاتصالات» تحصل على «المواصفة الأوروبية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار، وقد تسلم حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الشهادة من كولين راشميري، مدير عام المطابقة والمخاطر في المعهد البريطاني للمعايير في الشرق الأوسط وإدارة إفريقيا.
ويأتي حصول الهيئة على المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار(CEN/TS 16555-1:2013 ) نتيجة عملها على إعداد منظومة متكاملة لإدارة الابتكار على المستوى المؤسسي، وتحقيق الريادة في تطبيق الاقتراحات الابتكارية .
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