شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون للمشاركة في المخاطر بين «تمويل التجارة العربية» و«سيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وقع برنامج تمويل التجارة العربية ومجموعة سيتي المصرفية أمس، اتفاقية تعاون للمشاركة في مخاطر التزامات الوكالات الوطنية الناشئة عن العمليات التجارية. وقع الاتفاقية نيابة عن برنامج تمويل التجارة العربية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي - الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لبرنامج تمويل التجارة العربية، فيما وقع عن «سيتي» أليسار فرح أنطونيوس - الرئيسة التنفيذية لسيتي الإمارات، وذلك خلال حفل أقيم في مقر البرنامج في أبوظبي.

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