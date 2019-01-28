أجندة فعاليات متخصصة ينظمها «التحكيم البحري»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
يستهل مركز الإمارات للتحكيم البحري أنشطته للعام الجديد بأجندة فعاليات متخصصة في القطاع، وعقد المركز الندوة الأولى في سلسلة ندوات «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» حول بيع وشراء السفن في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي.
وقدم الندوة أليساندرو تريكولي، شريك ورئيس قسم الشحن في شركة فيشت وشركاه للاستشارات القانونية - دبي، واستعرض عدداً من المواضيع ذات الصلة منها أنواع النماذج المستخدمة في عمليات البيع، المصطلحات الأساسية في العقود، الأخطاء والمخاطر الشائعة في مرحلة صياغة العقود .
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