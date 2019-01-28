شكرا لقرائتكم خبر عن بنية الإمارات التقنية واللوجستية تنعش «خدمات التنقل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يواصل قطاعا «توصيل الأفراد » والأغذية عبر التطبيقات الذكية النمو في الإمارات، مدعوماً ببنية الدولة التقنية وشبكة الطرق المتطورة، فضلاً عن انتشار استخدام الأنترنت والأجهزة المحمولة بين سكان وزوار الدولة، الأمر الذي ساهم في نمو أعمال الشركات العاملة في هذا القطاع، كما فتح الباب لمزيد من فرص العمل الجديدة. وتستأثر شركتا «أوبر» و«كريم» في الإمارات بالحصة الأكبر من قطاع خدمات توصيل الأفراد، بسبب إقبال الآلاف من الأشخاص للعمل على تطبيق الشركتين الذكي واسع الانتشار بين سكان وزوار الدولة، فضلاً عن مرونة العمل على هذين التطبيقين ليلاً أو نهاراًَ. وتتوافر حالياً خدمات التوصيل من قبل الشركتين في أبوظبي ودبي والشارقة، حيث يتجاوز عدد السيارات الخاصة العاملة على تطبيق الشركتين 10 آلاف سيارة، فضلاً عن آلاف الأفراد العاملين على خدمات توصيل الطعام على وجه الخصوص.

أكدت «أوبر» و«كريم» ل«الخليج» أن أعمالها في دولة الإمارات تعد من الأعلى نمواً في المنطقة، لاسيما من حيث الإيرادات المالية، كما تم الإعلان مؤخراً عن السماح للمواطنين بالعمل على تطبيق الشركتين بالتوازي مع مواصلة الشركتين العمل مع الجهات المعنية بخدمات النقل في الدولة للتواجد في إمارات الدولة.

قالت شادن عبد اللطيف، مدير الاتصالات في «أوبر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توجهات الشركة للتوسع في دولة الإمارات: تلتزم «أوبر» بدعمها لقطاع التنقل في الإمارات المتنامي وتسعى دائماً لتوفير خدماتها للمزيد من الركاب والشركاء السائقين.

أضافت، تتطلع «أوبر» للتوسع خارج أبوظبي ودبي وتعتبر إمارة الشارقة محط اهتمام بالنسبة للشركة، كونها تمثل وجهة متطورة للسياحة والسفر ما يشكل فرصة للشركة لتلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي والنقل الحضري في الإمارة.

وذكرت شادن عبد اللطيف أنه منذ أول انطلاق أعمال الشركة في الإمارات شهدت استخدام آلاف الشركاء السائقين لتطبيق «أوبر»، وأوضحت أن الشركة تعمل في 30 مدينة بالمنطقة موزعة على 8 دول ضمن 15 مليون رحلة يوميا و3000 سائق شريك.

أضافت : مواكبة ل رؤية دبي 2021 وكنتيجة لعملنا المستمرّ مع هيئة الطرق والمواصلات، فقد أطلقت الشركة خدمة uberX التجريبية في دبي العام الماضي لتحسين تنقّل الأفراد بين المدن، ما يمثل إضافة قيّمة لوسائل النقل العام ويزيد من إمكانية وصول الأفراد إلى الأحياء البعيدة عن مركز المدينة، كما قامت الشركة مؤخراً بإعادة إطلاق تطبيق «أوبر» في أبوظبي، وأصبح وللمرة الأولى في الإمارات، بإمكان مواطني الدولة في أبوظبي القيادة على تطبيق «أوبر» باستخدام سياراتهم الخاصة، بما يتيح للشركة أن تساعد على توفير فرص اقتصادية مرنة للإماراتيين الراغبين باستخدام التطبيق كما تدرس الشركة الطلب المحلي لنتمكن من توفير التطبيق لأكبر عدد ممكن من الركاب والسائقين.

وقال باسل النحلاوي، مدير عام «كريم» في منطقة الخليج: «منذ انطلاق أعمال «كريم» الإمارات في يوليو- تموز ٢٠١٢ باتت تتواجد خدماتها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، ونسعى إلى توفير خدمة فريدة من نوعها وتجربة مريحة ومناسبة في الإمارات باعتبارها دولة عصرية ومتطورة جداً.

أضاف النحلاوي أن الشركة انطلاقاً من الإمارات تتواجد حالياً في ١٥ دولة، وبأكثر من ١٢٠ مدينة في المنطقة ككل.

وأكد النحلاوي، أن «كريم» ستواصل توسعاتها في الإمارات باعتبارها دولة النشأة وأن الشركة تبحث بصورة دائمة عن فرص جديدة لتحسين حياة الأفراد وعن مناطق مختلفة في المنطقة لتوفير خدماتها المتطورة، حيث أصبح أسطول الشركة يضم حالياً ما يزيد على 1.3 مليون «كابتن» مسجّل على منصة كريم، وأكثر من ٤٠٠٠٠ شخص يسجلون شهرياً.

وقال النحلاوي: دعماً لتواجد الشركة في الإمارات، فتحت «كريم» الباب لمواطني الدولة للعمل على تطبيق الشركة بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، حيث ندير برنامجاً جديداً يستقطب الإماراتيين وأبناء الإماراتيات للعمل ككابتن لأسطولنا في أبوظبي وهذا يعني أن مواطني الإمارات يمكنهم الآن التسجيل للعمل على منصتنا وقيادة سياراتهم الخاصة كجزء من مبادرتنا الجديدة لخلق فرص للقوى العاملة المحلية.

وعن نسبة نمو أعمال «كريم» في الإمارات خلال 2018، مقارنة ب 2017 قال النحلاوي: تتراوح نسبة نمو أعمالنا في المنطقة ككل بين 25 و 30 ٪ شهرياً.

توقعت دراسة أعدتها شركة «كي بي إم جي» عن قطاع الطعام والشراب في الإمارات استمرار نمو القطاع البالغة قيمته 43 مليار درهم حالياً، كما تذكر الدراسة أن مطاعم الخدمات السريعة تشكل نسبة 22% من سوق الطعام والشراب في الدولة.

وذكرت الدراسة أن حجم الأطعمة، التي يتم توصيلها إلى الزبائن أو التي تُستهلك خارج المطاعم في الإمارات ارتفع إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية وباتت حالياً 70% من مطاعم الإمارات مدرجة على تطبيقات لطلب الأطعمة أو توصيلها، مشيرة إلى أن تطبيقات طلب الأطعمة وتوصيلها قد شهدت ارتفاعاً، حيث يستخدم 31% من الأشخاص التطبيقات المماثلة لطلب وجبات فيما يستعملها 24% لإيجاد مطعم، كما يلجأ إليها 15% بحثاً عن عروض ما، وأصبحت كل منصة تمتلك أسطولها الخاص من السيارات أو الدراجات بعدما كانت عبارة عن وسيط، كما أنّ 48٪ من الأشخاص الذين شملهم استطلاع شركة كي بي إم جي يقومون بطلب الطعام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و23٪ من المشاركين في الاستطلاع يطلبون الوجبات الجاهزة 8 مرات على الأقل في الشهر.

وشهدت الإمارات خلال فترة وجيزة انتعاشاً كبيراً في قطاع اللوجستيات ومن أهمها خدمات التوصيل المبنية على التطبيقات الذكية، وبات سوق الدولة يضم مئات التطبيقات التابعة للمتاجر الإلكترونية وتطبيقات توصيل البقالة والأطعمة وغيرها من البضائع الاستهلاكية.

كما ارتفع الطلب على الشركات والأفراد في تطوير التطبيقات المعنية بطلب الخدمات عبر الهواتف والأجهزة الذكية والمحمولة، نظراً لمواكبتها للحياة العصرية المعتمدة على التنقل.

وانتقل تطوير تطبيقات ذكية لطلب وتوصيل الاحتياجات إلى خدمات أخرى من بينها توصيل الأدوية للمنازل وطلب وتوصيل المفروشات وغيرها من البضائع إلى أي مكان بالدولة.