أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

لا توجد تقارير اقتصادية، أرباح الشركات: كاتربللر، ويرلبول، إيه كيه ستيل، إيثان ألين، جراكو، براون أند براون، سيلانيز، رينيسانس جروب

الثلاثاء

بدء اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، 09.00 تقرير «إس أند بي كيس شيللار» حول أسعار البيوت، 10.00 تقرير ثقة المستهلكين

وتقرير البيوت الشاغرة، أرباح الشركات: أبل، فيرزون، 3 إم، فيتزر، لوكهيد مارتن، يونايتد ماكرو، أدفانسد ماكرو ديفايسيز، زيروكس، أمجين

الأربعاء

08.15 تقرير مكتب الاحصاء حول التوظيف، 10.00 تقرير مبيعات البيوت القديمة، 02.00 بيان اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 02.30 مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيرومي باول، أرباح الشركات: مايكروسوفت، فيسبوك، إيه تي أند تي، ماكدونالدز، أنثيم، نوفارتيس، كوالكوم، علي بابا، باي بال، يو إس ستيل، جنرال داينامكس، سيمنز، هيس

الخميس

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة، وتقرير مؤشر تكاليف الوظائف، 09.45 تقرير بنك شيكاغو حول مديري المشتريات في القطاع الصناعي، أرباح الشركات: أمازون، بلاكستون، ماستركارد، رايثون، جنرال إلكتريك، بيكر أن هيوز، يونيلفر، سبرينت، فورتشن براندز، كونوكو فيلبس، سيمانتيك، تراكتور سبلاي

الجمعة

تقرير مبيعات السيارات لشهر يناير، 08.30 تقرير الوظائف لشهر يناير، 09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10.00 تقرير ثقة المستهلكين، أرباح الشركات: إكسون موبيل، شيفرون، ميرك، سيجنا، دويتشه بنك، سوني، هوندا موتور، جونسون كونترولز، بوز ألينز