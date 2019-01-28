شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات الحكومة الأمريكية تستعد لاستئناف عملياتها اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالات الحكومة الأمريكية التي أغلقت أغلب عملياتها لمدة خمسة أسابيع خلال أزمة الميزانية إنها تجري استعدادات على قدم وساق لاستئناف العمل وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقوها.
وعقد البيت الأبيض مؤتمراً عبر الهاتف مع المسؤولين الماليين للحكومة في وقت متأخر من مساء الجمعة لمناقشة استئناف عمليات الحكومة، فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة والسياسات العامة.
وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف اتحادي بما شمل 380 ألفاً من العاملين الغائبين بإذن.(وكالات)
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