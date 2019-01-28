«ميرال» تكرم فريق عمل «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كرمت شركة «ميرال»، فريق العمل الذي كان وراء نجاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، التي تستلهم تصميمها من استوديوهات «هوليوود» ضمن أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة «وارنر براذرز»، وخلال الحفل تم تكريم أكثر من 200 استشاري ومقاول وشريك وموظف لدى «ميرال» وشركتها التابعة «فرح إكسبيرينسز». واحتفت الفعالية، بجميع الذين ساهموا في تطوير هذه المدينة الترفيهية التي بلغت تكلفتها مليار دولار.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» خلال الاحتفال: «نعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة وتطوير المزيد من المشاريع والوجهات الترفيهية التي تساهم بترسيخ مكانة جزيرة ياس وأبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للترفيه». وامتد نجاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» إلى مستوى عالمي، حيث صنفتها مجلة «تايم» ضمن قائمتها لأفضل 100 مكان للزيارة في العالم لعام 2018.

وأكد المهندس محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، على دور الجميع كمنظومة عمل متكاملة لتنفيذ مثل هذه المشاريع المبتكرة عالميّة المستوى.

وتعتبر مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية جزءاً من مشاريع «ميرال» الترفيهية على جزيرة ياس، والتي طورتها بالتعاون مع شركاء عالميين خلال العقد الماضي، وتشمل «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد»، بالإضافة إلى مشروع «كلايم» المرتقب.