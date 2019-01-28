«بانثيون للتطوير العقاري» تطلق مشروعاً جديداً

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أطلقت شركة بانثيون للتطوير العقاري مشروعها الثاني الجديد «بانثيون إليزيه» الواقع في المنطقة الثالثة عشرة من مجمع «جميرا فيليج سيركل» وتقدر قيمته بنحو 200 مليون درهم، ويمتاز بتصاميمه العصرية التي تناسب تطلعات وأذواق سكان المدن.

وقال كالبش كيناريوالا، مؤسس مجموعة «بانثيون» ورئيس مجلس الإدارة، في تعليقه على إطلاق المشروع: «وضعنا الاستثمار في منطقة جميرا فيليج سيركل على رأس خططنا، ونهدف إلى تطوير مزيد من المشاريع الفاخرة بأسعار معقولة تحاكي منطقة الإليزيه الباريسية من حيث التصميم والتطوير والمرافق. وعلى المدى البعيد نسعى أيضًا إلى تعزيز الاستثمار في السوق العقاري المحلي وأسواق المنطقة في وقت واحد». ويضم المشروع عند اكتماله وحدات سكنية فاخرة فضلاً عن المرافق والمنشآت التجارية والخدمية ومنافذ بيع التجزئة الواسعة في الطابق الأرضي.