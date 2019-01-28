أرباح بنك «أم القيوين» تقفز 10.6% إلى 409 ملايين درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح «بنك أم القيوين الوطني» إلى 409.02 مليون درهم عن العام الماضي 2018 بزيادة قدرها 10.62% مقارنة بنحو 369.75 مليون درهم في العام 2017.

وارتفعت حصة السهم من الأرباح من 0.2 درهم في 2017 لتصل إلى 0.22 درهم بنهاية العام الماضي، وزادت الإيرادات إلى 746.96 مليون درهم في 2018 مقابل 636.66 مليون درهم عن 2017، وفقاً لبيان البنك لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع إجمالي الأصول من 14.12 مليار إلى 14.66 مليار درهم، وارتفعت حقوق المساهمين من 4.17 مليون إلى نحو 4.46 مليون درهم. وبلغت محفظة القروض والسلف 8.92 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء إلى 9.76 مليار درهم.

وحافظ البنك على مستوى عالٍ من السيولة بنسبة 33.71%، فيما حافظ على معدل جيد من نسبة كفاية رأس المال، وكذلك نسبة الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 36.73% و35.59% على التوالي في عام 2018.