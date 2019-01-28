«تروبيل» تتوسع في قطاعي التجزئة والأغذية بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت شركة «تروبيل» اتفاقيات توزيع حصرية مع عدد من العلامات التجارية للبدء بتوزيع منتجاتها خلال الربع الأول من عام 2019.

وستقوم متاجر التجزئة في الإمارات مثل «سبينس» و«كارفور» بالتزود من تلك المنتجات.

وقال جيتندرا غاندي مدير شركة تروبيل: «يستوعب مركز التوزيع الذي افتُتح في شهر سبتمبر/‏أيلول 2018 في مجمع دبي الصناعي على مساحة تقدر ب 25 ألف متر مربع، كميات كبيرة من السلع الجافة والمبردة والمنتجات الغذائية الأخرى.

أضاف : وقعنا 17 اتفاقية جديدة في يناير/‏كانون الثاني الحالي.للتوسع في قطاعي التجزئة والأغذية بعد افتتاح مركز التوزيع الجديد والمجهز بأفضل التقنيات التي تتناسب مع معايير الجودة لدينا، وهو ما يمكننا من تقديم أفضل الخدمات لعملائنا من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية».