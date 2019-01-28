«الإمارات لقيادة السيارات» تقترح توزيعات 60%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اقترح مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60% من رأس المال المدفوع أو ما يعادل 53.87 مليون درهم عن عام 2018.

وأعلنت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن المقترح سيرفع إلى اجتماع الجمعية العمومية عام 2018 لإقراره، حيث تم الاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير المقبل لانعقاد الجمعية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً للشركة فقد تمت الموافقة على فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.