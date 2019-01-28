متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول في 30 يناير الجاري للموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن العام الماضي، والنظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية، والنظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

* تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» اجتماع مجلس إدارة في 12 فبراير المقبل للاطلاع على البيانات المالية الختامية لعام 2018 وإقرارها، ومناقشة نسبة الأرباح المقترح توزيعها، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية

* قرر مجلس إدارة بنك الشارقة عقد اجتماع الجمعية العمومية مبدئياً يوم الاثنين الموافق 22 أبريل المقبل، كما وافق على البيانات المالية عن العام الماضي على أن تخضع لموافقة المصرف المركزي.

* يعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بعد غد الأربعاء لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.