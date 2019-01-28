شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج كابيتال» تبحث التمويل الإسلامي في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث شركة «بوينج كابيتال» عرض أداة تمويل ذات محتوى إسلامي لعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا،وفقاً لمدير الإدارة المعنية بالمنطقتين في الشركة. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المسؤول فاسجن إدواردس قوله للصحفيين خلال «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران» في نسختها الأولى في دبي إن «بوينج كابيتال» سوف تتعاون مع مؤسسة مالية في الإمارات أو السعودية. (د ب أ)

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