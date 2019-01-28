«الإمارات دبي الوطني ريت» تخفض رأسمال صندوق الإمارات العقاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» ( سي أي آي سي) بي إل سي (المعروفة رسمياً بصندوق الإمارات العقاري المحدود) أنها قدمت طلباً بتاريخ 13 يناير/‏كانون الثاني 2019 للحصول على أمر من المحكمة بتأكيد تخفيض رأسمال الشركة واعتبار الاحتياطي الناتج عن تخفيض رأس المال المشار إليه قابلاً للتوزيع.

وأوضحت أن الطلب سيتم عرضه لدى المحكمة الابتدائية، في محاكم مركز دبي المالي العالمي وذلك خلال جلسة 7 فبراير/‏شباط 2019. لذا من يرغب من الدائنين أو الشركاء بالاعتراض على الأمر، فإن عليه الحضور إلى جلسة الاستماع شخصياً أو بواسطة مستشار قانوني لهذه الغاية.