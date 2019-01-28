شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"الإحصاء": إعلان نتائج الاقتصاد غير الرسمى بعد وضع تعريف موحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ما يجمع من بيانات ومعلومات حالياً فى الأعمال الميدانية لتنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس لعام 2018/ 2019، خاص بكل المنشآت الاقتصادية المحددة فى عينة التعداد الاقتصادى، والمأخوذة من تعداد المنشآت الذى تم تنفيذه فى التعداد العام للسكان عام 2017.

وقال عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، انه لن يتم تصنيف البيانات المجمعة من التعداد الاقتصادى واستخراج منها بيانات عن الاقتصاد غير الرسمى، إلا بعد الاتفاق ووضع تعريف موحد له، وقتها سنطبق هذا التعريف على قاعدة البيانات المجمعة لتحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى منها، ولكن ما يجمع الآن من بيانات لا نفرق فيه بين اقتصاد رسمى وغير رسمى.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد فى تصريحات سابقة، أن الجهاز بصدد تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة بالجهاز، أن يتم تشكيل اللجنة خلال النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، على أن يمثل عدد من الوزارات المعنية بها.