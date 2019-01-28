رئيس بنك القاهرة يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

صدى البلد - حمزة شعيب

أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 22 قرشًا أمر طبيعي.

وأضاف "فايد" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يناير الجاري شهد دخول تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تتخطى 1.5 مليار دولار، ما أدى إلى خفض سعر الصرف.

وأكمل: "انخفاض سعر الدولار يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية في الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن العام الجديد شهد دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري،...