شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: توظيف 1500 شاب ضمن مبادرة "وظيفة تك" خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"الخليج 365"، إن الوزارة لديها التزام من الشركات بتوظيف نحو 1500 شخص من المتدربين فى التخصصات المختلفة خلال العام الحالى 2019 ضمن مبادرة "وظيفة تك"، مشيرًا إلى أن الشركات التكنولوجية هى التى ستختار التخصصات اللازمة والتى تحتاجها.

وأطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" وتعتمد على نموذج اتفاقية المساهمة بحصة من الدخل تحت شعار "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى مدته ثلاثة أشهر.

وهذه المبادرة نتاج تعاون بين وزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ نموذج قابل للتطوير قابل للاستدامة، يهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وهى مبادرة تعتمد على قيام الشركات المهتمة باختيار الملتحقين بالبرنامج وتدريبيهم وتوظيفهم فى مجال تخصص البرنامج الملتحق به المتقدمين من خلال المساهمة بحصة من الدخل، والذى سيتم بناؤه على التدريب أولًا والدفع لاحقًا من الراتب بعد التوظيف من خلال برنامج "Wazeefa Tech".

وسيضمن هذا البرنامج تعيين المتدرب براتب جيد يتم تحديد الحد الأدنى له قبل الالتحاق بالبرنامج، وتبلغ مدة التدريب قبل التوظيف ثلاثة أشهر.