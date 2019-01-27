شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: 4 مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يمكن أن تستغل لتوسيع مجالات التعاون المشترك بين القاهرة وباريس، مشيرا إلى أن هناك 4 مجالات يمكن أن تكون محورا لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى وهى "الكهرباء والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية".

وقال الوكيل فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، إن فرنسا تحتل المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، مشيرا إلى أن حجم الأعمال والتجارة بين مصر وفرنسا يمكن تطويره بصورة أكبر خلال الفترة القادمة استغلالا للعلاقة السياسية الطيبة بين البلدين.

وأشار رئيس الغرف التجارية، إلى أنه يمكن تعاون الشركات فى البلدين بقطاع النقل والتدريب المشترك، لافتا إلى أن مشروعات محور قناة السويس يمكن أن تكون أحد المجالات للاستثمار الفرنسى فى مصر خلال الفترة القادمة.