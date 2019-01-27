حملة خليها تصدي وراء هبوط الدولار أمام الجنيه

صدى البلد - أمينة الدسوقى

قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن السبب الرئيسي فى إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، هو حملات المقاطعة التى شنها المواطنون على السيارات "خليها تصدى"، والسلع المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن تلك الخطوة قللت من الضغط على العملة الصعبة.

وتابع مخاليف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك دورا كبيرا على الشعب فى ملف انخفاض الدولار، وهو التقليل من استهلاك السلع الترفيهية، والاعتماد على المنتجات محلية الصنع، قائلا:" لو إستطعنا عن التخلى عن كل ماهو مستورد، بالتأكيد سينخفض الدولار أمام...