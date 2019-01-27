صدى البلد - أمينة الدسوقى
الدولار يسجل أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه ويخسر 22 قرشا
عمرو الجوهرى: عدم انضباط الأسعار إلا من خلال انخفاض الدولار
ياسر عمر: انخفاض الدولار نتيجة سداد مصر لـ 700 مليون دولار لنادى باريس
عاطف مخاليف: حملة خليها تصدى وراء هبوط الدولار أمام الجنيه
حسن السيد: إنخفاض كبير للدولار أمام الجنيه وسيخسر 25 قرشا
بعد مرور أيام من من تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، التى أكد فيها أن سعر الصرف للجنيه سيشهد مزيدا من التحركات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء آلية العمل بنظام...
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض تاريخي للدولار أمام الجنيه.. العملة الصعبة تخسر 22 قرشا بعد ثبات عامين.. نواب: السبب قرب استلام الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولي.. وتقليل الواردات يخفف من الضغط على الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.