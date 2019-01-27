انخفاض تاريخي للدولار أمام الجنيه.. العملة الصعبة تخسر 22 قرشا بعد ثبات عامين.. نواب: السبب قرب استلام الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولي.. وتقليل الواردات يخفف من الضغط على الدولار

صدى البلد - أمينة الدسوقى

الدولار يسجل أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه ويخسر 22 قرشا

عمرو الجوهرى: عدم انضباط الأسعار إلا من خلال انخفاض الدولار

ياسر عمر: انخفاض الدولار نتيجة سداد مصر لـ 700 مليون دولار لنادى باريس

عاطف مخاليف: حملة خليها تصدى وراء هبوط الدولار أمام الجنيه

حسن السيد: إنخفاض كبير للدولار أمام الجنيه وسيخسر 25 قرشا

بعد مرور أيام من من تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، التى أكد فيها أن سعر الصرف للجنيه سيشهد مزيدا من التحركات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء آلية العمل بنظام...