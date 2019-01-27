بعد هبوط الدولار .. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن انخفاض أسعار السلع

صدى البلد - محمد القاضي

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه اليوم ليس له علاقة بأسعار السلع.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولار قد لا يشكل أي نسبة تذكر في العديد من السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تحركات سعر الصرف صعودا وهبوطا تنعكس علي أسعار السلع والخدمات، معقبا: «الأسعار لا تقييد لحظة بلحظة، والدولار قد لا يمثل نسبة 5% من تكلفة إنتاج أي سلعة»، موضحا أن تحركات سعر الصرف لا...