صدى البلد - محمد القاضي
قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه اليوم ليس له علاقة بأسعار السلع.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولار قد لا يشكل أي نسبة تذكر في العديد من السلع والخدمات.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تحركات سعر الصرف صعودا وهبوطا تنعكس علي أسعار السلع والخدمات، معقبا: «الأسعار لا تقييد لحظة بلحظة، والدولار قد لا يمثل نسبة 5% من تكلفة إنتاج أي سلعة»، موضحا أن تحركات سعر الصرف لا...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هبوط الدولار .. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن انخفاض أسعار السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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