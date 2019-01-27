وزير قطاع الأعمال يفتتح فندق شهرزاد بالعجوزة بعد تطويره بـ 100 مليون جنيه

افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، فندق شهرزاد بالعجوزة، بعد تطويره بتكلفة 100 مليون جنيه.

وقال توفيق، خلال احتفالية الافتتاح إن التطور الذي شهده الفندق لم يكن متوقعًا، موجهًا الشكر لكل من ساند وساعد لإحياء الفندق مرة أخرى.

وأضاف انه يتطلع لمثل هذه الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى أهمية التوجه إلى سياحة اليوم الواحد.

وقالت ميرفت حطبة -رئيس الشركة القابضة للسياحة- إن الفندق كان مؤجرًا لشركة سابقة ولكن الوضع فيه صار سيئًا جدًا، لذا تعاقدنا مع شركة هواريزون إيجيبت لتطويره.

وأضافت أن التعاقد مع هواويزون كان يتضمن شرط أن يعود الفندق لمستوى 3 نجوم، وقالت: “الشركة القابضة أصبح لديها 5500 غرفة في مجموعة فنادقها من النجمتين والثلاث نجوم”.

فيما أضاف شريف البنداري، رئيس شركة إيجوث المالكة للفندق، إن التعاون مع القطاع الخاص ساعد على تطوير الفندق للجودة التي كنا نطمح لها ولتلبية احتياجات النزلاء.

وفندق شهرزاد العجوزة، الذي كان يتكون من مبنيين، افتتح الأول منهما عام 1963 والثاني تم افتتاحه عام 1980، وهو فندق من فئة النجمتين، وتمتلكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، لكن بعد تطويره سيصبح فندق 3 نجوم، وفقًا للموقع الرسمي للشركة القابضة.

وتبلغ مساحة الأرض 1999،60 متر مربع، ويتضمن مطعمًا، وبار، وصالونات، ونادى ليلي، وبنكًا ومحلات، وحمام سباحة، وبه 234 غرفة بالإضافة إلى جناحين بعدد 10 غرف.

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