نصح خبراء اقتصاديون شاركوا في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس أرباب العمل بتطبيق نظام العمل أربعة أيام أسبوعيا.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بالمنتدى، مقطع فيديو، أوضح فيه أن بعض الشركات في السويد وآيسلندا ونيوزيلندا، طبقت هذا النظام ومنحت العاملين بها 3 أيام إجازة أسبوعية، وكانت النتيجة تحقيقها للمزيد من النجاح.

وقال عالم النفس بكلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، آدم جرانت، “أعتقد أن لدينا تجارب جيدة تظهر أن تقليص ساعات العمل، تمكن الناس من تركيز انتباههم بشكل أكثر فاعلية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى الإنتاج بنفس القدر وبجودة أعلى وإبداع أكثر”.

وأضاف جرانت أن تقليص ساعات العمل يجعل الموظفين أكثر ولاءً لشركاتهم التي تمنحهم مرونة أكثر للاعتناء بحياتهم خارج العمل.

عالم الاقتصاد والمؤرخ روتجر بريجمان صرح في مقطع الفيديو أيضًا بأن “في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، اكتشف رأسماليون كبار أن خفض ساعات العمل أسبوعيا، يجعل الموظفين أكثر إنتاجا”.

وضرب بريجمان مثالا بهنري فورد مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات، والذي اكتشف أنه إذا خفض ساعات العمل من 60 إلى 40 ساعة أسبوعيا، سيزيد ذلك من إنتاجية موظفيه، لأنهم لن يكونوا متعبين في أوقات فراغهم.

وبحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن البحث الأكاديمي يؤيد وجهة النظر القائلة بأن أسبوع عمل أقصر سيجعل الناس أكثر سعادة وإنتاجية.

وتشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدول ذات ثقافة ساعات العمل الطويلة غالبا ما تسجل معدلات منخفضة من حيث الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل.

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى دافوس الاقتصادي يوصي بمنح العاملين 3 أيام إجازة أسبوعيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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