شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محمد عمران مستمر برئاسة هيئة الرقابة المالية حتى نهاية فترة ولايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مقرب من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار عمران فى منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وعدم قبوله الترشح لأى منصب آخر محلى أو دولى، جاء ذلك ردا على ما نشر عن ترشحه لرئاسة لرئاسة صندوق النقد العربي، المُنشأ تحت مظلة جامعة الدول العربية .

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن محمد عمران ينوى عدم قبول أى منصب حكومى آخر بعد رئاسة هيئة الرقابة المالية، والعودة إلى حياته الأكاديمية أستاذ منصب أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر القرار رقم ( 502 ) لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد عمران رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتباراً من 7 أغسطس2017 ،بعد موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 اكتوبر على ترشيحه.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة. كما عمل أستاذاً زائراً بالعديد من الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكالهوما بالولايات المتحدة األمريكية والبنك الدولي بواشنطن وجامعة الفال بكندا وجامعة فاسا بفلندا. كما شغل عدد من المناصب بصندوق النقد العربي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك صندوق النقد الدولي بواشنطن. وتقلد منصب مستشار وزير الآستثمار المصري وكذلك قائما بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وأخرها رئيساً للبورصة المصرية.