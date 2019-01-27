"بانثيون " تطلق مشروعاً عقارياً بـ 200 مليون درهم في منطقة "جميرا فيليج سيركل"

دبي - الخليج 365 :

أطلقت شركة "بانثيون للتطوير العقاري" مشروعها الثاني الجديد "بانثيون إليزيه" الواقع في المنطقة الثالثة عشرة من مجمع "جميرا فيليج سيركل" وتقدر قيمته بنحو 200 مليون درهم، ويمتاز بتصاميمه العصرية التي تناسب تطلعات وأذواق سكان المدن، جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبيعات المشروع، الذي أقيم في فندق ويستن مينا السياحي يوم السبت الماضي.

وقال كالبش كيناريوالا، مؤسس مجموعة "بانثيون" ورئيس مجلس الإدارة، في تعليقه على إطلاق المشروع: "لقد وضعنا الاستثمار في منطقة "جميرا فيليج سيركل" على رأس خططنا، ونحن نهدف إلى تطوير مزيد من المشاريع الفاخرة بأسعار معقولة تحاكي منطقة الإليزيه الباريسية من حيث التصميم والتطوير والمرافق. وعلى المدى البعيد نسعى أيضًا إلى تعزيز الاستثمار في السوق العقاري المحلي وأسواق المنطقة في وقت واحد ".

ويضم المشروع عند اكتماله وحدات سكنية فاخرة فضلاً عن المرافق والمنشآت التجارية والخدمية ومنافذ بيع التجزئة الواسعة في الطابق الأرضي، والتي تشمل 266 وحدة سكنية فاخرة، بأسعار معقولة، وكذلك محلين تجاريين كبيرين للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي. وبناءً على طلب السوق، يوفر "بانثيون إليزيه" 127 استوديو، و112 شقة بغرفة نوم واحدة. بالإضافة إلى 23 شقة بغرفتي نوم، وأربع شقق بثلاث غرف نوم. وتشبه المساحة في كل شقة مفتوحة ومتجددة الهواء، لوحة فنية يمكن رسمها وفقاً لاحتياجات كل شخص أو عائلة.

وأضاف كيناريوالا: "تم إنشاء مجموعة بانثيون على أساس من التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ السلس. وفي إطار حرصنا على الاستمرار في النمو والتنويع أصبحنا لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات الفاخرة ذات الأسعار المعقولة".

وصمم مشروع "بانثيون إليزيه" خصيصاً ليناسب طراز الحياة الهادئ الذي يحرص عليه أولئك الذين يحصلون على كل ما يرغبون به في سكن فاخر يضم مختلف المرافق والامتيازات العصرية، على مقربة من محلات بيع التجزئة في الطابق الأرضي حيث يمكن الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه في أي لحظة.

وتعتبر منطقة "جميرا فيليج سيركل" أسرع المناطق نمواً في دبي. وهي نموذج للمجمعات المغلقة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي وتتيح جميع المرافق الضرورية، بما في ذلك المساجد والمدارس والمنشآت الرياضية الواسعة بالإضافة إلى العيادات الطبية وخيارات البيع بالتجزئة ونادٍ اللياقة البدنية والنادي الصحي وغيرها كثير، ما يجعل "بانثيون إليزيه" واحداً من أرقى مشاريع التطوير العقاري المعاصرة حتى الآن.