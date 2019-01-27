سوق دبي العقاري يؤكد جاذبيته وحيويته

دبي - الخليج 365 :

أعلنت وصل للعقارات اليوم، عن بيعها مشروع "غاردينيا تاونهومز" بالكامل خلال إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي كان مقررًا طرحه في نهاية العام القادم 2020 حسب خطة الشركة.

وكانت الشركة قد فتحت المشروع لغرض الزيارة والمعاينة فقط في 20 يناير من الأسبوع الماضي، واستجابة للطلب غير المتوقع من العملاء على المشروع القريب من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي، قررت الشركة فتح باب البيع في اليوم التالي، لاحتواء الطلب الشديد، وطرح نصف عدد الفلل للبيع، ليتم بالفعل بيع 128 فيلا في المرحلة الأولى في يوم واحد، مسجلة بذلك إقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين على مجمع الفلل المتوقع إنجازه بالكامل خلال العام الجاري.

يشار إلى أن وصل لم تلجأ إلى الدفعات طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 أو 8 سنوات، بل أتاحت فرصة السداد للمستثمرين حتى العام 2020، وقامت بالإعلان عن "باقة المستثمر"، والذي يمكن للمستثمر بموجبها الدفع حتى نهاية العام الحالي أو نهاية العام 2020. وقدمت وصل خصمًا بنسبة 2% للمستثمرين، شريطة تسديد كامل الدفعات المستحقة قبل نهاية العام الحالي.

ويعزى قرار الشركة إلى سببين، فهذا المشروع سيتم إنجازه تمامًا في نهاية العام، حيث يمكن للمشترين الانتقال للعيش في الفلل أو تأجيرها من خلال وصل. وعلاوة على ذلك، قدمت وصل للمستثمرين خيار تأجير وإدارة الفلل، كخدمات إضافية اعتمادًا على خبراتها المتراكمة في هذا المجال.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات :"كان من المقرر عرض المشروع للزيارة والمعاينة فقط في الأسبوع الماضي، لكن قمنا بطرح المرحلة الأولى للبيع، الأمر الذي يؤكد أن دبي لا تزال تمثل سوقًا جذابًا للمستثمرين الذين يثقون بها، كما يعكس حيوية السوق العقاري المحلي وتحقيقه النمو الصحي والمستدام. وهنا تلعب وصل دورًا رائدًا على مستوى المطورين، وتعمل على تعزيز السوق بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020. إن الثقة التي نحظى بها من عملائنا تعود إلى خبراتنا العميقة في سوق الإيجار والتطوير، وقدرتنا على إسعاد العملاء التي وصلت إلى 99%".

وأضافت: "لقد سبق طرح المشروع حملة إعلانية لنطلع عملاءنا على السمات الفريدة للمشروع، وأتحنا لهم القدر الكافي من البيانات بما يساعدهم على اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات الشفافة، لاسيما وأننا نضع خططًا محكمة لمواعيد إطلاق المشاريع، وتحديدها بدقة متناهية بناء على متطلبات السوق، لتطرح في مواعيد مثالية، فضلاً عما يتطلبه ذلك من الالتزام بمراحل الإنشاءات والإنجاز. وهذا هو النهج الذي نتبعه لدعم السوق العقاري في إطار مهمتنا الرئيسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق. لقد تحقق هذا النجاح لمعرفتنا التامة بالتفاصيل المتعلقة بحياة العملاء، وطبقنا تجربة بيع جديدة، ووفرنا العديد من الأنشطة والفعاليات الممتعة خلال أيام البيع لتكون تجربة فريدة ومتميزة تظل خالدة في أذهانهم".

وكانت وصل قد حرصت على إتمام عمليات البيع بسرعة لراحة عملائها، وأضافت 12 كاونتر لتفادي الانتظار والوقوف في الطوابير. كما اضافت منطقة ترفيهية لضمان راحة المنتظرين والتي ضمت عربات الطعام ومنطقة مخصصة للعب الأطفال بالإضافة إلى أماكن مريحة للجلوس مما يعكس نمط الحياة الإستثنائي الذي توفره وصل لعملائها من خلال المشاريع التي تطلقها الشركة.

ويقع "غاردينيا تاونهومز"في الجانب الشرقي من "وصل غيت"، بالقرب من ابن بطوطة مول. ويتألف من وحدات "تاون هاوس" من ثلاث وأربع غرف، بواقع 155 و 102 وحدة على التوالي.