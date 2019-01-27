"ديار" تتولى إدارة عقارات لشركة "بالحصا الدولية"

دبي - الخليج 365 :

وقعّت "ديار لإدارة العقارات"، ذراع إدارة العقارات التابعة لـ "ديار للتطوير"، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، اتفاقية شراكة مع "بالحصا الدولية ذ.م.م"، تتولى بموجبها إدارة مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات التابعة للشركة في أبوظبي ودبي والشارقة.

وفي إطار الشراكة، ستقدم "ديار لإدارة العقارات" مجموعة متنوعة من خدمات إدارة العقارات تشتمل على خدمات التأجير وخدمات الاستشارات القانونية وعلاقات الملاك وعمليات فحص العقارات وخدمات المباني، إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة العقارات. وستوفر "ديار لإدارة العقارات" نقطة اتصال واحدة للتعامل مع جميع الطلبات، مما يوفر عائدات أعلى وسهولة في التواصل واستجابة فورية، ويسهم في تقليص التكاليف الإجمالية.

وفي هذا السياق، قال أحمد السويدي، نائب الرئيس لإدارة العقارات في شركة "ديار": "تتمحور إدارة العقارات حول تحسين تجربة العملاء الإجمالية ورفع قيمة العقار، نظراً لأهمية رضا المستأجرين في تعزيز معدلات الإشغال. ومن هذا المنطلق، تساهم ’ديار لإدارة العقارات‘ في تحسين دورة حياة المباني عبر مجموعة متكاملة من الخدمات بدءاً من عمليات الفحص والتقييم إلى إدارة المباني وغير ذلك الكثير، وتسعدنا إضافة العقارات التابعة لشركة ’بالحصا الدولية‘ إلى محفظة عقاراتنا المتنامية ونتطلع قدماً إلى بناء شراكة طويلة ومثمرة بين الطرفين".

من جانبه، قال سعيد أحمد سيف بالحصا، العضو المنتدب في شركة "بالحصا الدولية": "يأتي توفير القيمة المثلى وأرقى التجارب لمستأجرينا على رأس قائمة أولوياتنا. وبتعاوننا مع ’ديار لإدارة العقارات‘، وجدنا شريكاً مرموقاً يتمتع بالخبرة والموثوقية التي تضمن جاذبية عقاراتنا لدى المستثمرين، فضلاً عن الضمانات الإضافية التي يوفرها العمل إلى جانب شركة متخصصة لتلبية مختلف المتطلبات المتعلقة بإدارة العقارات".

وتتولى "ديار لإدارة العقارات" الحائزة على شهادة الأيزو 9001/2015 إدارة محفظة تضم أكثر من 24 ألف وحدة في أكثر من 1500 مبنى في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، محققة نسبة إشغال تزيد عن 97%.