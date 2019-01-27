شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك"تجري مناقشات للتوسع بأمريكا الشمالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إن الشركة تجري مناقشات بشأن التوسع في أنشطة سابك في أميركا الشمالية.

وأضاف أن الصين تظل سوقاً رئيسية تسعى الشركة للنمو فيها، كما تسعى لتعزيز حضورها في أفريقيا، بحسب قناة العربية.

وقال إن الشركة ستحدد في وقت لاحق إذا كانت تحتاج لزيادة حصتها في كلاريانت السويسرية، بعد أن قررت الشركتان دمج أنشطة المواد عالية الأداء.

وكشفت البيانات المالية لـ"سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 12.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.