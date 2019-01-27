شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية تعتزم مواصلة خفض ديونها من خلال حصيلة بيع الأبراج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، مواصلة الشركة العمل على خفض ديونها بالاستفادة من انتظارها لحصيلة بيع أصول (الأبراج) بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار ريال.

وأشار الدغيثر في مقابلة مع قناة العربية إلى خطة خفض الديون المقرة من مجلس إدارة الشركة.

وبين أن زين السعودية قامت بسداد مبكر طوعي بقيمة 525 مليون ريال من المرابحة، بجانب دفع 600 مليون ريال سابقة ليكون إجمالي السداد الطوعي حوالي 1.125 مليار ريال العام الماضي.

وقال إن الشركة لديها القدرة المالية للاستثمار في البنية التحتية، وخطة لخفض الخسائر المتراكمة، معربا عن تقديره للجهات الحكومية في خفض المقابل المالي من 15% إلى 10% مما ساعد على خفض الخسائر المتراكمة.

وعن خطة التوسع المقبلة، قال الدغيثر إن الشركة حددت خطتها التوسعية للأعوام المقبلة مع حصولها على ترددات جديدة من هيئة الاتصالات وهي ترددات تدعم الجيل الرابع المتطور والجيل الخامس.

كما كشف عن خطط "للتحول الرقمي والحوسبة السحابية عبر اتفاقية مع (علي بابا كلاود) وخطط للمدفوعات مع شركة (هللة) مع تطلع الشركة إلى تقديم محتوى مع خدماتها في النطاق العريض.

وتضاعفت أرباح "زين" خلال عام 2018 لتسجل 332 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال خلال العام 2017.

وتمكنت "زين" من تخفيض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 1.8 مليار ريال والتي تمثل 30.8% من رأسمالها البالغ 5.837 مليار ريال مقابل 2.263 مليار ريال لعام 2017 والتي تمثل 38.8% من رأسمالها.