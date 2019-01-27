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شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات تسعى لخفض التكاليف في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خليفة الملحم، رئيس مجلس الإدارة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات، أن الشركة ستواصل الزخم في 2019 وتعمل على خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، والبحث عن الأسواق التي تعطيها أعلى مردود.
وأشار الملحم في مقابلة مع قناة العربية إلى تميز شركة "المتقدمة"بأنها تتحرك مع أداء الأسواق وتنخفض التكلفة لديها في حال انخفاض أسعار البترول، وما يتبعه من انخفاض بأسعار اللقيم البروبين، وكذلك تستفيد إذا ارتفعت أسعار المنتجات.
وأوضح أن الشركة استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها بحوالي 13.37%، وكذلك زيادة إنتاجية المصانع ورفع المبيعات بنسبة 1.75%. كما أشار إلى ارتفاع أسعار اللقيم بنسبة 18.8% خلال العام الماضي.
وبسؤاله عن مشروع شركة المتقدمة في كوريا قال إن "المشروع يبدأ الإنشاءات قريباً، وسيعطي ثماره في عام 2020".
وأظهرت البيانات المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 13.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 700 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 631 مليون ريال في العام 2017.
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