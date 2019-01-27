شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك"تتوقع تأثر أعمالها بالحرب التجارية وتنظر بإيجابية لصفقة "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن الشركة ستواجه بعض التحديات هذا العام بسبب الحرب التجارية العالمية، رغم استقرار أسعار بعض منتجاتها في أعقاب انخفاض حاد قرب نهاية 2018.

وأضاف : نحن جزء من النظام الاقتصادي العالمي ونتأثر دائما بالتحديات لكن بوسعنا التكيف مع هذه التوقعات على أفضل وجه، بحسب قناة العربية.

وكشفت البيانات المالية لـ"سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 12.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

ويجري صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم في"سابك"، محادثات مع أرامكو السعودية لبيع‭‭ ‬‬حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات العملاقة إلى أرامكو.

وقال يوسف البنيان إن نظرته لتحرك أرامكو لشراء حصة في"سابك" "إيجابي"، لكن أي تفاصيل أخرى إنما تخص الصندوق وأرامكو.

وعلى ذات الصعيد، قال وزير الطاقة السعودي في وقت سابق إن "أرامكو" ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

وأكد خالد الفالح مطلع الشهر الجاري عزم السعودية طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، بعد انتهائها من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع سبتمبر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.