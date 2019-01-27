شكرا لقرائتكم خبر عن 24 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية والمجمدة والان نبدء بالتفاصيل

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء, 16 منفذاً لاستقبال إرساليات الأغذية التجارية، وقررت استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة من 8 منافذ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة التي تضمنت "مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ" الذي يتبنى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمنت "مشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك"، الذي يتبنى فكرة إيقاف استقبال الإرساليات الغذائية التجارية من المنافذ التي لا تتواجد بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشمل قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة ابتداءً من تاريخ 25 / 07 / 1440هـ الموافق 01 / 04 / 2019م من منافذ "مطار الملك خالد"، و"ميناء جدة الإسلامي"، و"مطار الملك عبدالعزيز"، و"ميناء الملك عبدالله برابغ"، و"ميناء الملك عبدالعزيز"، و"مطار الملك فهد"، و"جسر الملك فهد"، و"الحديثة".

ويقتصر استقبال إرساليات الأغذية التجارية ابتداءً من 25 / 07 / 1440هـ الموافق 01 / 04 / 2019م على 16 منفذاً هي منافذ "مطار الملك خالد"، و"الميناء الجاف بالرياض"، و"ميناء جدة الإسلامي"، و"مطار الملك عبدالعزيز"، و"ميناء الملك عبدالله برابغ"، و"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز" و"ميناء ضباء"، و"البطحاء"، و"ميناء الملك عبدالعزيز"، و"مطار الملك فهد"، و"جسر الملك فهد"، و"الخفجي"، و"الوديعة"، و"الحديثة"، و"حالة عمار"، و"الدرة".