شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وتونس تقرران إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي للهاتف المحمول بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر وتونس اليوم، الأحد، إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي للهاتف النقال بين البلدين.

وقالت إيمان هدى فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التونسي أنور معروف اليوم بالجزائر العاصمة : "لقد قررنا تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من أجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الأجهزة التقنية والشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بهدف إفضاء شفافية على المبادلات بالنسبة للمواطنين الذين يتنقلون بين البلدين وهذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي أو القيام بتعديلات على هواتفهم النقالة".

من جهته..أعرب الوزير التونسي عن الرغبة المشتركة للبلدين في إلغاء رسوم خدمات التجوال الدولي وخلق ما يسمى بالشبكة الواحدة التي تسمح لمواطني البلدين من الشعور أنهم في بلدهم".

وأوضح مسؤولون جزائريون بوزارة البريد أن الجزائريين والتونسيين الذين سيستفيدون من عروض مكالمات وبيانات بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في كلا البلدين دون دفع تكاليف إضافية ، وأوضحوا أن كل الاتصالات التي يقومون بها انطلاقا من البلدين "ستعتبر وكأنها مكالمات محلية".