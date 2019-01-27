شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة خاصة على "دلة الصحية" بقيمة 1.1 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية "تداول" عن تنفيذ صفقة خاصة على شركة دلة الصحية، اليوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري، على نحو 16 ألف سهم.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع السوق، فقد تمت الصفقة بسعر 71.5 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 1.146 مليون ريال.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.