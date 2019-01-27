شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الإمارات لقيادة السيارات" تبحث توزيع أرباح بنسبة 60% من رأس المال المدفوع في 26 فبراير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اﻻمارات لتعليم قيادة السيارات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير المُقبل، وذلك لبحث توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المُساهمين بنسبة 60% من رأس المال المدفوع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح المُقرر توزيعها عن العام 2018 تبلغ 53.871 مليون درهم.

هذا ووافق مجلس إدارة الشركة، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60% من رأس المال، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 27.3 مليون درهم بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح 26.7 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 80.8 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 73.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017. بارتفاع بلغت نسبته 10.12%.