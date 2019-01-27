منصة تايرو.. تجربة التعليم الشخصي عن بعد

تتقاضى المنصة مبلغاً يتراوح بين 75 و200 جنيه عن ساعة التدريب

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

عند البحث عن مصدر يمكنك من تلقي تجربة تعلم شخصية عن بعد وخارج أسوار المدرسة في مصر، ستجد ما تريد بمجرد تسجيلك بــ "منصة تايرو" المصرية للتعليم عبر الإنترنت. انطلقت المنصة علي أيدي رائدَي الأعمال المصريين مختار أيمن وفاروق حسني، لتمكن الطلاب من الحصول على تعليمٍ جيّد عن طريق ربطهم بمدرّسين محترفين وبأسعار مخفضة.

وتسعى "منصة تايرو" إلى تطوير التعليم في مصر عبر توفير مدرّسين خصوصيين يساعدون الطلّاب بتحسين أدائهم الأكاديمي بواسطة دروسٍ تقدّم عن بعد. وأيضاً تهدف المنصة لمنح الطلّاب تجربة تعلّم شخصية مع مدرّسين مؤهّلين، وهو أمرٌ يكاد يغيب عن نظام التعليم في مصر، بالإضافة إلى تقديم مصدر للدخل للأفراد المؤهّلين الذين يحبّون تدريس المواد التي يجيدونها.

أطلق رائدا الأعمال المصريان مشروعهما الخاص بـ50 ألف جنيه من أموالهما الخاصة، بالإضافة إلى 190 ألف جنيه حصلا عليها من منظمات غير ربحية ومنظّمات تعليمية، ويمكن للطلّاب المسجلين في "منصّة تايرو" اختيار قائمةٍ من المدرّسين الخصوصيين وجدولة حصص دراسية وفقاً للموضوع الذي يريدونه. وتوفّر المنصة المصرية للطلّاب فرصة الحصول على دروس صوتية أو فيديو عبر الإنترنت.

وتشمل الدروس مجموعةً متنوّعةً مثل اللغات والأعمال التجارية وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، مقابل مبلغٍ يتراوح بين 75 و200 جنيه في الساعة، ووفقاً لمؤهّلات المدرّسين الخصوصيين. كما توفّر المنصّة دوراتٍ إعداديةً للّغات الدولية. وتعرض "منصة تايرو" مؤهّلات المدرّسين الخصوصيين وشهاداتهم والأوقات التي يتوافرون فيها إضافة إلى تقييم كلّ واحد منهم.

وتطبّق "منصة تايرو" نظاماً صارماً للتقييم، إذ يمرّ المدرّسون المتقدّمون في ثلاث مراحل، بالبداية تراجع مهارات المدرّس الخصوصي وخبرته ومن ثمّ يطلب منه إرسال المستندات التي توثّق خبراته وفيما بعد، يخضع المدرّس لجلسة تجريبية مسجّلة على الإنترنت تُرسل إلى خبير في المجال لكي يقيّم أداء مقدّم الطلب ويتّخذ القرار بشأن توظيفه أم لا.

ويسعى مؤسّسا المنصة إلى تقديم نموذج للشركات، يوفّر جلسات تدريب عبر الإنترنت للموظفين بحيث تصبح بديلاً عن دورات التدريب التقليدية كما يعملا على التوسّع إلى منطقة الخليج وتقديم دروس خصوصية للطلّاب فيها.