تجارة الإمارات غير النفطية تتجاوز تريليون درهم حتى سبتمبر 2018

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ إجمالي تجارة الدولة غير النفطية (شاملة التجارة المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، والمستودعات الجمركية) حوالي 1.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع نحو 1.1 تريليون درهم في الفترة ذاتها 2017، بزيادة 2.6%.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن "الهيئة الاتحادية للجمارك" والتي أوردها موقع "أرقام" أن قيمة واردات الدولة بلغت 697.2 مليار درهم، والصادرات 134.7 خلال الأشهر التسعة.

وجاءت واردات الذهب الخام ونصف المشغول في مقدمة أفضل السلع المستوردة مسجلة 83.4 مليار درهم في الفترة ذاتها، تلتها أجهزة الهاتف بقيمة 54.1 مليار درهم، ثم واردات السيارات بـ42.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة 38 مليار درهم.

وتصدر الذهب قائمة صادرات الدولة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بقيمة 30.2 مليار درهم، تلاه الألمنيوم الخام بـ13 مليار درهم، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 8 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين 6.2 مليار درهم.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية للإمارات مع دول "مجلس التعاون الخليجي" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 131.2 مليار درهم.

وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التجارة مع الإمارات بقيمة 58.3 مليار درهم، تلنها سلطنة عمان بـ32.5 مليار درهم والكويت بقيمة 23.6 مليار درهم، ثم البحرين بـ16.8 مليار درهم.

وبلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية حوالي 784.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، وقدرت الواردات بـ462.9 مليار درهم، و89.1 مليار درهم للصادرات.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 2017 تريليون و527 مليار درهم، مقابل تريليون و78.8 مليار درهم في 2016، مسجلة نمو سنوي 1.87%.

وتوزعت التجارة الخارجية للدولة في 2017، بين 181.03 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و400 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، إلى جانب واردات بقيمة 946.46 مليار درهم.