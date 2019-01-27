سلطان القاسمي يساعد أرباب المنازل بـ3 آلاف درهم شهرياً

تقرر منح المستفيدين طريحي الفراش مساعدة اجتماعية بـ7.2 مليون درهم

الخليج 365 - الإمارات:

اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو "المجلس الأعلى للاتحاد" حاكم الشارقة منح زيادات نوعية كخدمات داعمة لبعض المستفيدين الأكثر حاجة، تضمنت منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بـ3 آلاف درهم شهرياً.

ووفق ما جاء في الحساب الرسمي لـ"المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" على تويتر، شملت الزيادات التي اعتمدها سلطان القاسمي رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7,280 درهم إلى 10.28 ألاف درهم للفرد الواحد، وبالتالي رفع قيمة المساعدة من ألفي درهم إلى 5 آلاف درهم بكلفة إضافية 216 مليون درهم سنوياً.

وقرر عضو "المجلس الأعلى للاتحاد" منح المستفيدين طريحي الفراش من كبار السن والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية، مساعدة اجتماعية كبديل للرعاية الصحية بكلفة 7.2 مليون درهم.

ولسلطان القاسمي مبادرات عديدة في سبيل تأمين العيش الكريم والحياة المستقرة للمواطنين، حيث وجه العام الماضي بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في "حكومة الشارقة" لجميع الفئات والكوادر، كما أعلن عن تكفل الإمارة بسداد جميع الديون المستحقة على مواطنيها.

واعتمد عضو المجلس الأعلى الموازنة العامة للإمارة 2019 بإجمالي نفقات 25.7 مليار درهم، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.